Орбан написал письмо Зеленскому

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал открытое письмо президенту Владимиру Зеленскому, обвинив его в якобы вмешательстве в выборы и призвав открыть нефтепровод Дружба. Письмо опубликовано в соцсети X в четверг, 26 февраля.

«В течение четырех лет вы работаете над тем, чтобы заставить Венгрию вступить в войну между вашей страной и Россией. За это время вы получили поддержку Брюсселя и заручились поддержкой венгерской оппозиции», — заявил Орбан.

По его словам, Украина, Брюссель и венгерская оппозиция якобы координируют усилия, чтобы привести к власти в Венгрии проукраинское правительство.

«В последние дни вы заблокировали нефтепровод Дружба, который имеет решающее значение для энергоснабжения Венгрии. Ваши действия противоречат интересам Венгрии и ставят под угрозу безопасное и доступное энергоснабжение венгерских семей», — добавил политик.

Венгерский премьер также призвал Украину изменить «антивенгерскую политику». Орбан также добавил, что якобы не несет ответственности за ситуацию, в которой оказалась Украина.

«Мы сочувствуем украинскому народу, но мы не желаем участвовать в войне. Мы не хотим финансировать военные усилия и не хотим платить больше за энергоносители», — добавил премьер Венгрии.

Орбан призвал Зеленского «открыть нефтепровод Дружба» и воздержаться от «дальнейших нападок на энергетическую безопасность Венгрии».

Напомним, через трубопровод Дружба осуществлялся транзит российской нефти в Венгрию и Словакию. Поставки прекратились из-за того, что 27 января войска РФ нанесли удар по энергообъекту на западе Украины, связанному с трубопроводом. Украина предложила Венгрии альтернативные пути поставки нефти не из России.