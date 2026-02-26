Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Орбан написал письмо Зеленскому

Орбан написал письмо Зеленскому

Агата Кловская
26.02.26 14:22
130
Орбан написал письмо Зеленскому

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал открытое письмо президенту Владимиру Зеленскому, обвинив его в якобы вмешательстве в выборы и призвав открыть нефтепровод Дружба. Письмо опубликовано в соцсети X в четверг, 26 февраля.

«В течение четырех лет вы работаете над тем, чтобы заставить Венгрию вступить в войну между вашей страной и Россией. За это время вы получили поддержку Брюсселя и заручились поддержкой венгерской оппозиции», — заявил Орбан.

По его словам, Украина, Брюссель и венгерская оппозиция якобы координируют усилия, чтобы привести к власти в Венгрии проукраинское правительство.

«В последние дни вы заблокировали нефтепровод Дружба, который имеет решающее значение для энергоснабжения Венгрии. Ваши действия противоречат интересам Венгрии и ставят под угрозу безопасное и доступное энергоснабжение венгерских семей», — добавил политик.

Венгерский премьер также призвал Украину изменить «антивенгерскую политику». Орбан также добавил, что якобы не несет ответственности за ситуацию, в которой оказалась Украина.

«Мы сочувствуем украинскому народу, но мы не желаем участвовать в войне. Мы не хотим финансировать военные усилия и не хотим платить больше за энергоносители», — добавил премьер Венгрии.

Орбан призвал Зеленского «открыть нефтепровод Дружба» и воздержаться от «дальнейших нападок на энергетическую безопасность Венгрии».

Напомним, через трубопровод Дружба осуществлялся транзит российской нефти в Венгрию и Словакию. Поставки прекратились из-за того, что 27 января войска РФ нанесли удар по энергообъекту на западе Украины, связанному с трубопроводом. Украина предложила Венгрии альтернативные пути поставки нефти не из России.

Тэги: письмо, Виктор Орбан, Владимир Зеленский

Комментарии

Статьи

18.02.26 20:57

ВО «Батькивщина» – трамплин для поколений украинского политикума

Автор: Назар Даниленко

Дайджест

Ученый из Гарварда «нашел» рай, который соответствует описанию в Библии
02.02.26 21:17

Ученый из Гарварда «нашел» рай, который соответствует описанию в Библии

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Крокус: ядовитый или нет?
Крокус: ядовитый или нет?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
26.02.26 16:23

Стало известно, как американцы относятся к Ирану

26.02.26 15:51

Синоптики рассказали, какая погода будет в Украине в последний рабочий день зимы

26.02.26 15:26

Кремль окажется перед неизбежным выбором ради войны, — The Guardian

26.02.26 14:16

Тернопольскую область потрясло жуткое преступление

26.02.26 14:03

Лавров сделал циничное заявление по поводу завершения войны в Украине

26.02.26 13:45

Шпионы из РФ скупают недвижимость возле военных объектов в Европе, — The Telegraph

26.02.26 13:15

Из-за очередных атак России в Украине возникли новые проблемы с электричеством

26.02.26 13:14

ЕБРР ухудшил прогноз по росту экономики Украины на 2026 год

26.02.26 13:10

В Днепровском районе Киева улучшилась ситуация с отоплением

26.02.26 13:14

ЕБРР ухудшил прогноз по росту экономики Украины на 2026 год

26.02.26 09:45

Трамп назвал желаемую дату окончания войны в Украине, — СМИ

26.02.26 09:26

Зеленский заявил о победе Украины

25.02.26 22:55

Зеленский и Трамп поговорили. Стало известно, о чем

25.02.26 16:05

Зеленский ответил на ядерные угрозы России

25.02.26 09:49

В ЕП подписали кредит для Украины на 90 млрд евро

25.02.26 09:26

На Львовщине прокурор совершил ДТП. Погиб ребенок

25.02.26 07:54

Кошта оценил подготовку Украины к членству в ЕС

24.02.26 23:45

Зеленский прокомментировал успехи ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях

24.02.26 13:44

Стоимость восстановления Украины существенно выросла

20.02.26 14:18

Американцы рассказали о страшных последствиях курения во время беременности

19.02.26 16:50

Зеленский рассказал, смог бы отдать приказ убить Путина

20.02.26 19:11

Зеленский сделал ряд заявлений по поводу мирных переговоров

21.02.26 14:47

Жуткое ДТП в Кировоградской области унесло жизни двух водителей

20.02.26 15:59

Японцы выявили уникальное природное средство против воспаления

20.02.26 11:32

Стало известно, почему в мире растет число случаев близорукости

20.02.26 17:20

Обнаружено уникальное природное средство, подавляющее воспаление в мозге

20.02.26 20:00

В ЦИК поведали интересную информацию по поводу избирателей в Украине

20.02.26 10:43

Бразильцы сообщили о пользе темного шоколада для сердца

20.02.26 12:25

Ученые создали уникальный медицинский гель

Фото и Видео
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
Чили охватили эпичные лесные пожары
Чили охватили эпичные лесные пожары
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Путин оскорбил европейцев, назвав их «подсвинками»
Путин оскорбил европейцев, назвав их «подсвинками»
fraza.com
Новости блогосферы
03.01.26 10:12

Новогодние кадровые изменения в Украине: к чему это все?
19.12.25 17:42

€90 миллиардов для Украины — это «недопобеда»
15.11.25 20:46

Прогноз от The Economist на 2026 год. Мир сделает вид, что знает, куда идет?
01.10.25 12:10

Украинцам следует перечитать опыт Карибского кризиса

Опрос

Чего вы ждете от 2026 года?

посмотреть результаты
© 2026 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди