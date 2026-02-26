Все разделы

Новости > Шпионы из РФ скупают недвижимость возле военных объектов в Европе, — The Telegraph

Шпионы из РФ скупают недвижимость возле военных объектов в Европе, — The Telegraph

Александр Панько
26.02.26 13:45
Шпионы из РФ скупают недвижимость возле военных объектов в Европе, — The Telegraph

Разведчики предупреждают, что шпионы из России превратили недвижимость по всей Западной Европе в сеть «троянских коней», предназначенных для развертывания координированной кампании саботажа, пишет The Telegraph.

Издание отмечает, что россияне с целью дальнейшего шпионажа покупают недвижимость вблизи военных или гражданских объектов.

«Используя слабые правовые рамки, российские спецслужбы покупают недвижимость вблизи военных и гражданских объектов, по крайней мер,е в дюжине европейских стран», — говорится в статье.

Издание отмечает, что с целью развития «гибридной войны» против Запада, российские спецслужбы якобы приобрели жилье, склады, заброшенные школы и даже целые острова. Их они планируют использовать как стартовые площадки для координированного наблюдения, саботажа и тайных атак.

Действующие и бывшие офицеры трех европейских разведывательных агентств рассказали изданию, что они боятся, что Россия уже может иметь взрывчатку, дроны, оружие и агентов под прикрытием на некоторых из этих объектов. Не исключено, что в кризисной ситуации Россия будет готова их привлечь.

В публикации подчеркивается, что за четыре года полномасштабной войны России против Украины возросли акты саботажа со стороны Москвы в Европе. В частности, упоминаются поджоги в Лондоне и Варшаве, а также бомбы в посылках, покушения на убийство и тому подобное.

По данным издания, некоторые представители западной разведки опасаются, что эти инциденты могут быть лишь «тестовыми запусками».

В разведке не исключают, что вместо того, чтобы начать обычное военное нападение, Кремль может попытаться проверить решимость НАТО в «серой зоне». Для этого Россия может организовать атаки большего масштаба, чтобы парализовать транспортные, коммуникационные и энергетические сети. При этом будет затруднено обращение к статье 5 коллективной обороны альянса.

«Кампания по саботажу менее вероятно приведет к консенсусу по применению статьи 5, чем обычная российская военная операция», — поделился один из собеседников с изданием.

Добавляется, что новый глава MI6 Блейз Метревели в своей первой речи на посту предупредила, что Великобритания теперь «действует в пространстве между миром и войной».

«Россия испытывает нас в серых зонах тактикой, которая лишь немного ниже порога войны», — заявила в декабре Метревели.

В статье указывается, что Москву также подозревают в использовании шпионских кораблей и судов теневого флота для того, чтобы размещать датчики и взрывчатку с дистанционным подрывом вблизи подводных кабелей в водах Великобритании и других местах.

Издание не исключает, что, покупая недвижимость рядом с военными базами и важной гражданской инфраструктурой, Россия может преследовать подобную стратегию на суше.

Напомним, Россия представляет «серьезную» угрозу безопасности для всего НАТО.

Тэги: Европа, Россия, шпионы

