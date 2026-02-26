Путин дал ФСБ карт-бланш на «зачистку» России перед выборами, — разведка

Российский диктатор Владимир Путин официально поручил ФСБ обеспечить якобы «суверенитет» предстоящих выборов в «Госдуму». Он фактически предоставил силовикам полномочия для зачистки политического поля и подавления любого инакомыслия. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

По информации разведки, выступая на коллегии ФСБ, российский диктатор призвал спецслужбы усилить контроль за избирательным процессом, который должен состояться в сентябре 2026 года.

По словам аналитиков, за термином «защита суверенитета» скрывается создание условий, при которых результат голосования будет определен еще до его начала.

Путин отметил необходимость жесткой координации ФСБ с другими силовыми структурами, в частности с Минобороны и Росгвардией, для борьбы с внутренними угрозами.

«Силовой аппарат получил карт-бланш на подавление любого инакомыслия накануне думских выборов», — отмечают в разведке.

Традиционно российское руководство связывает любую внутреннюю нестабильность с внешним влиянием.

Во время речи Путин снова обвинил Украину и Запад в попытках дестабилизации ситуации внутри РФ.

«Нарратив „крепость в осаде“ доведен до логического завершения — внешний враг, внутренний предатель и выборы, которые нужно „защитить“ — и прежде всего от самих избирателей», — подчеркивают в СВР.

Кроме политического давления, диктатор акцентировал на киберугрозах и проблемах в сфере гособоронзаказа, что прямо указывает на истощение российской экономики из-за длительной войны.

Напомним, Кремль продолжает усиливать репрессивную машину не только внутри РФ, но и на временно оккупированных территориях Украины.