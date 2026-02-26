Все разделы

США требуют бессрочной ядерной сделки с Ираном, — Axios

США требуют бессрочной ядерной сделки с Ираном, — Axios

Александр Панько
26.02.26 11:45
128
США требуют бессрочной ядерной сделки с Ираном, — Axios

Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф на частной встрече заявил, что любая сделка с Ираном должна бессрочно ограничивать ядерную программу Тегерана. Об этом сообщает Axios.

«Мы начинаем с иранцев, исходя из предпосылки, что у них нет положений об ограничении срока действия соглашения. Независимо от того, заключим мы сделку или нет, наша предпосылка такова: вы должны вести себя подобающим образом до конца своей жизни», — сказав Уиткофф на встрече с донорами AIPAC 24 февраля в Вашингтоне, цитируют его источники.

Также спецпредставитель Трампа сказал, что в настоящее время переговоры США и Ирана сосредоточены на ядерных вопросах.

Но даже если сделка будет достигнута, администрация Трампа хотела бы провести дополнительные переговоры по иранской ракетной программе и поддержке прокси-ополчений.

На этом этапе, говорит Уиткофф, США хотели бы, чтобы к переговорам присоединились и другие страны региона.

Он уточнил, что в ходе нынешних переговоров ключевыми вопросами являются способность Ирана обогащать уран и судьба уже существующих запасов обогащенного урана страны.

Кроме того, на прошлой неделе глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил в интервью с CBS, что Иран мог бы подписать «лучшую» сделку, которая гарантировала бы, что ядерная программа страны «навсегда останется мирной».

Требование Ирана продолжать обогащение урана на своей территории является одним из ключевых препятствий на переговорах.

По словам американских чиновников, президент США Дональд Трамп может быть не против «символического» обогащения урана Иране. Но только если иранцы докажут, что «Трамп не позволит им разработать ядерное оружие».

Также чиновники говорят, что Тегеран находится под сильным давлением Омана, Катара, Египта и Турции, чтобы страна такие заключила сделку с США, которая предотвратит войну.

В то же время многие чиновника в Вашингтоне и регионе по-прежнему скептически относятся к готовности достичь высоких результатов, установленных Трампом.

Ожидается, что в четверг 26 февраля в Женеве состоится новая встреча посланников Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи. Они подобно обсудят предложение по ядерной сделке, разработанное Ираном.

Источник, знакомый с ситуацией, сказал, что политическое руководство Ирана «одобрило» это предложение, но неясно, передали ли иранцы его уже в США.

Встреча в Женеве, вероятно, станет последним шансом на дипломатический прорыв. Сообщение, которое Кушнер и Уиткофф передадут Трампу, существенно повлияет на решение президента: продолжать переговоры или отдать приказ о военной кампании против Ирана.

Axios также напомнило, что согласно сделке 2015 года, которую Трамп отменил — большинство ограничений на ядерную программу истекали в течение 8-25 лет после его подписания.

Напомним, недавно агентство Reuters сообщило, что США рассматривают несколько вариантов, как воздействовать на Иран. Сценарии предполагают как точечные удары, так и вовсе стратегию смены режима.

