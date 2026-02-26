Все разделы

Си Цзиньпин сделал заявление по переговорах о мире в Украине

Си Цзиньпин сделал заявление по переговорах о мире в Украине

Агата Кловская
26.02.26 10:16
6
Си Цзиньпин сделал заявление по переговорах о мире в Украине

Лидер Си Цзиньпин на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцом в Пекине заявил, что в переговорах о мире в Украине необходимо обеспечить равное участие всех сторон. Так он намекнул на необходимость привлечения Епропы к мирному процессу. Об этом говорится в коммюнике о результатах переговоров лидеров Китая и Германии, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Китая.

Во время обмена мнениями о войне России против Украины Си Цзиньпин выразил принципиальную позицию Китая по поводу того, что ключ к поиску решения заключается в последовательном диалоге и переговорах.

«Важно обеспечить равное участие всех сторон в переговорном процессе и заложить прочную основу для мира, учесть законные беспокойства всех сторон, усилить волю к миру и создать условия для построения прочной архитектуры общей безопасности», — сказал лидер Китая.

Стоит отметить, что позиция Китая относительно обязательного участия европейцев в переговорах о мире в Украине противоречит подходу России, которая фактически настаивает на достижении договоренностей с США без учета позиции европейцев и украинцев.

Напомним, ранее посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Китай играет ключевую роль в поддержке российской агрессии против Украины, и, по его мнению, Пекин мог бы повлиять на завершение войны одним звонком в Москву.

Тэги: Си Цзиньпин, война в Украине

