Генштаб обновил потери России. Сводка за 26 февраля

С 24 февраля 2022 года по 26 февраля 2026 года общие боевые потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 1 263 850 человек (+1360 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Кроме того, с начала войны уничтожены:
— 11 704 (+3) танка,
— 24 091 (+5) бронемашина,
— 37 614 (+25) артиллерийских систем,
— 1 659 (+4) РСЗО,
— 1 305 (+0) средств ПВО,
— 435 (+0) самолетов,
— 348 (+0) вертолетов,
— 147 138 (+681) БПЛА оперативно-тактического уровня,
— 4 347 (+0) крылатых ракет,
— 29 (+0) кораблей/катеров,
— 2 (+0) подводных лодки,
— 80 064 (+93) единицы автомобильной техники и автоцистерн,
— 4 075 (+0) единиц специальной техники
Напомним, Генштаб ВСУ информировал об актуальной ситуации на фронте.