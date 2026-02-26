Генштаб обновил потери России. Сводка за 26 февраля

С 24 февраля 2022 года по 26 февраля 2026 года общие боевые потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 1 263 850 человек (+1360 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Кроме того, с начала войны уничтожены:

— 11 704 (+3) танка,

— 24 091 (+5) бронемашина,

— 37 614 (+25) артиллерийских систем,

— 1 659 (+4) РСЗО,

— 1 305 (+0) средств ПВО,

— 435 (+0) самолетов,

— 348 (+0) вертолетов,

— 147 138 (+681) БПЛА оперативно-тактического уровня,

— 4 347 (+0) крылатых ракет,

— 29 (+0) кораблей/катеров,

— 2 (+0) подводных лодки,

— 80 064 (+93) единицы автомобильной техники и автоцистерн,

— 4 075 (+0) единиц специальной техники

Напомним, Генштаб ВСУ информировал об актуальной ситуации на фронте.