Электричество в Украине продолжат массово отключать 26 февраля

В Украине сохраняются проблемы с электричеством. В «Укрэнерго» сообщили о запланированных отключениях в четверг, 26 февраля.

Там информировали, что завтра графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей) будут применяться в большинстве регионов нашей страны.

Напоминается, что причиной введения мер ограничения являются последствия российских ракетно-дроновых атак на энергетические объекты.

Добавляется, что ситуация в энергосистеме может измениться, а время и объем применения отключений следует узнавать на официальных страницах местных облэнерго.

Кроме этого украинцев призвали потреблять электроэнергию экономно, когда она появляется по графику.

