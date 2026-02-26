Зеленский сделал важное сообщение по поводу восстановления и защиты украинской энергетики

ЕС будет помогать Украине с восстановлением и защитой энергетики. Об этом сказал президент нашей страны Владимир Зеленский.

Политик сообщил: «Я хочу еще раз отдельно отметить нашу совместную работу с ЕС. Вчера важные вещи мы обсудили с Урсулой фон дер Ляйен, президентом Еврокомиссии, и Антониу Коштой, президентом Евросовета».

Также добавляется: «Мы подробно говорили об этом, и соответствующую стратегию восстановления и защиты на следующую зиму уже готовят чиновники. Задача – до 1 марта представить детали, и стратегия будет утверждена на общегосударственном уровне. Чтобы для каждой громады, для каждого региона были понятны приоритеты».

Резюмируется, что в реализации планов поможет Урсула фон дер Ляйен.

