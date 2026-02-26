Генштаб ВСУ информировал об актуальной ситуации на фронте

Война в Украине продолжается. Стало известно, что сейчас происходит на фронте.

О ситуации за последние сутки поведал Генштаб ВСУ,

Военные говорят, что произошло 216 боевых столкновений.

Было сказано: «Противник нанес один ракетный удар, применил одну ракету, 36 авиационных ударов, сбросил 128 управляемых авиабомб».

Добавляется, что также россияне применили 2 193 дрона-камикадзе и осуществили 1 866 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск».

Ранее Зеленский ответил на ядерные угрозы России.