Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Фицо обвинили в госизмене после решения по электроэнергии для Украины

Фицо обвинили в госизмене после решения по электроэнергии для Украины

Александр Панько
25.02.26 10:32
147
Фицо обвинили в госизмене после решения по электроэнергии для Украины

Словацкая оппозиционная парламентская партия «Свобода и Солидарность» планирует подать уголовную жалобу в прокуратуру относительно решения премьер-министра Роберта Фицо прекратить аварийные поставки электроэнергии Украине. Об этом сообщает Dennik N.

Лидер партии «Свобода и Солидарность» Бранислав Грёлинг заявил во время пресс-конференции возле Генпрокуратуры Словакии, что в жалобе премьеру будут вменять ряд тяжких нарушений.

Речь идет, в частности, о:

— злоупотреблении полномочиями должностного лица;

— государственной измене;

— бесчеловечность;

— террористический акт;

— нарушение обязанностей при управлении государственным имуществом.

Депутат Кароль Галек заявил, что, по его мнению, словацкий премьер «открывает новый фронт против Украины» на стороне России.

По словам политика, прекращение аварийных поставок электроэнергии может иметь критические последствия.

«Может случиться так, что в больнице, где будут оперировать раненых после российского удара, не будет света», — отметил он.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщал, что после атаки 27 января был прекращен транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба».

Венгрия и Словакия обвинили в этом Украину. В частности, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял о якобы «энергетическом шантаже» со стороны Киева.

Тэги: электроэнергия, госизмена, Роберт Фицо

Комментарии

Статьи

18.02.26 20:57

ВО «Батькивщина» – трамплин для поколений украинского политикума

Автор: Назар Даниленко

Дайджест

Ученый из Гарварда «нашел» рай, который соответствует описанию в Библии
02.02.26 21:17

Ученый из Гарварда «нашел» рай, который соответствует описанию в Библии

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Крокус: ядовитый или нет?
Крокус: ядовитый или нет?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
25.02.26 13:39

Синоптики предупредили украинцев об опасной погоде 26 февраля

25.02.26 13:31

Трамп сделал заявление об Украине во время обращения к Конгрессу

25.02.26 12:51

Уиткофф «верит во встречу» Зеленского и Путина

25.02.26 12:18

У Зеленского раскрыли «дедлайн» РФ по захвату Донецкой области

25.02.26 11:47

Украину помогают защищать добровольцы из 75 стран

25.02.26 11:15

Медведев открыто пригрозил ЕС военным вторжением

25.02.26 10:51

Украина предложила Венгрии компромисс по «Дружбе»

25.02.26 10:49

В Госдепе рассказали о политике в отношении Китая

25.02.26 10:15

Зеленский посоветовал Орбану обратиться к Путину

25.02.26 09:49

В ЕП подписали кредит для Украины на 90 млрд евро

25.02.26 09:26

На Львовщине прокурор совершил ДТП. Погиб ребенок

25.02.26 07:54

Кошта оценил подготовку Украины к членству в ЕС

24.02.26 23:45

Зеленский прокомментировал успехи ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях

24.02.26 13:44

Стоимость восстановления Украины существенно выросла

24.02.26 10:16

Буданов назвал главное требование РФ на переговорах

24.02.26 10:09

В Днепре произошел взрыв в райотделе полиции

24.02.26 09:15

«Укрэнерго» подтвердило отключение на вторник

23.02.26 11:03

Зеленский заявил, что Путин уже начал Третью мировую войну

23.02.26 09:26

США ожидают «хороших новостей» о мире в Украине

19.02.26 11:24

Украина и РФ обсудили новый формат вывода войск с Донбасса, — NYT

20.02.26 14:18

Американцы рассказали о страшных последствиях курения во время беременности

19.02.26 00:01

В Черновицкой области депутат скрывал вспышку африканской чумы свиней

19.02.26 10:22

Зеленский назвал единственную тему для разговора с Путиным

19.02.26 06:48

Зеленский пообещал, что Донбасс не отдадут России

19.02.26 09:08

В Запорожье мужчина насмерть подорвался на гранате

18.02.26 23:18

Белый дом заявил о прогрессе в мирных переговорах

20.02.26 19:11

Зеленский сделал ряд заявлений по поводу мирных переговоров

20.02.26 15:59

Японцы выявили уникальное природное средство против воспаления

18.02.26 14:58

В МИД сделали свежее заявление по поводу мирных переговоров

Фото и Видео
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
Чили охватили эпичные лесные пожары
Чили охватили эпичные лесные пожары
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Путин оскорбил европейцев, назвав их «подсвинками»
Путин оскорбил европейцев, назвав их «подсвинками»
fraza.com
Новости блогосферы
03.01.26 10:12

Новогодние кадровые изменения в Украине: к чему это все?
19.12.25 17:42

€90 миллиардов для Украины — это «недопобеда»
15.11.25 20:46

Прогноз от The Economist на 2026 год. Мир сделает вид, что знает, куда идет?
01.10.25 12:10

Украинцам следует перечитать опыт Карибского кризиса

Опрос

Чего вы ждете от 2026 года?

посмотреть результаты
© 2026 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди