Зеленский посоветовал Орбану обратиться к Путину

Причиной прекращения поставок нефти в Венгрию трубопроводом «Дружба» является российская атака. Если Будапешт хочет продолжения поставок, ему стоит договариваться с Москвой об энергетическом перемирии. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга во вторник, 24 февраля.

«Прежде всего, трубопровод был разрушен Россией. Так что если (премьер Венгрии Виктор) Орбан хочет что-то блокировать — финансовую поддержку, — он может делать это для России, а не для Украины. Мы не являемся причиной разрушения этого трубопровода», — подчеркнул глава украинского государства, комментируя венгерское вето на кредит Украине от ЕС.

Он добавил, что это уже не первое повреждение нефтепровода Дружба. И, скорее всего, оно не будет последним.

В дополнение к этому, у Украины есть спутниковые снимки, которые подтверждают российский удар по трубопроводу.

«Орбану стоит говорить с Путиным, возможно, об энергетическом прекращении огня или о чем-то подобном», — сказал президент.

Отдельно глава украинского государства обратил внимание, что однажды во время восстановления Дружбы Россия нанесла повторный удар по ремонтным бригадам.

«Вы знаете, как Россия использует эти атаки по нашей гражданской критической инфраструктуре: когда они разрушают любые объекты энергетической системы, включая такой трубопровод, наши ремонтные бригады приходят восстанавливать, а потом по ним снова наносят удары — просто чтобы убить людей. Поэтому люди получали ранения», — отметил Зеленский и добавил, что человеческая жизнь — слишком высокая цена за ремонт нефтепровода.

Со своей стороны президент Евросовета Антониу Кошта обратил внимание, что кредит Украине и остановка работы «Дружбы» никак не связаны.

В ближайшие дни Украина проведет оценку, сколько времени потребуется на восстановление трубопровода. При этом существуют и альтернативные пути поставки нефти в Венгрию и Словакию — через адриатический трубопровод.

Кошта обратил внимание, что когда Евросовет принимает решение, все страны ЕС должны сотрудничать для того, чтобы реализовать договоренности.

«Именно поэтому я написал Орбану такие слова: Венгрия нарушает принципы справедливого и откровенного сотрудничества. И я призываю Венгрию немедленно пойти на сотрудничество», — добавил он.

Как известно, Орбан написал письмо Коште, в котором заявил, что Венгрия сначала обещала поддержать предоставление Украине кредита от ЕС в сумме 90 млрд евро, а затем пересмотрела позицию из-за «акта враждебности» со стороны Киева. Под «актом враждебности» подразумевается отказ возобновить транзит российской нефти трубопроводом Дружба.