В Госдепе рассказали о политике в отношении Китая

Заместитель госсекретаря США Джейкоб Хелберг оценил отношения с Китаем. Произошло это на слушаниях в комитете по международным делам палаты представителей.

Чиновник сказал: «Политика администрации в отношении Китая заключается в том, что мы хотим стабильные, конструктивные отношения с Китаем».

При этом добавляется: «Также верно и то, что мы не доверяем Китаю, и наличие стабильных отношений с ним не противоречит отсутствию доверия».

Указывается, что США рассматривают Китай как серьезного экономического конкурента и противника.

Говорится: «Мы собирается опережать Китай, одновременно укрепляя собственные цепочки поставок и технологическую базу. США сохраняют сильные позиции в мировой экономике, но не намерены принимать что-либо как должное в вопросе стратегической конкуренции с Пекином».

Ранее мы писали, что Китай продолжает уверять, что желает мира в Украине.