Канада даст Украине еще два миллиарда долларов

Помощь Украине со стороны Канады во время войны продолжается. Хорошие новости сообщил премьер-министр страны Марк Карни.

Чиновник заявил: «Мы договорились выделить два миллиарда долларов дополнительной военной помощи для Украины в течение следующего года. Мы объявим об этом сегодня. Министерство обороны сообщит детали».

Также глава правительства добавил, что в санкционные списки внесут сотню суден, перевозящих нефть.

Говорится: «Также дополнительные финансовые санкции, снижение максимального уровня цены на российскую нефть в координации с ЕС и Великобританией».

В то же время министр обороны Канады Дэвид Макгинт рассказал, что Украине передадут четыре сотнибронированных машин разного типа.

Ранее Зеленский рассказал о новой помощи для Украины.