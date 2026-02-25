В ОБСЕ рассказали, каким должен быть мир в Украине

Генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу сделал заявление по поводу мира в Украине. Оно прозвучало на 1554-м расширенном заседании Постоянного совета.

Он сказал: «Эта война должна завершиться справедливым и жизнеспособным миром. И такой мир может быть достигнут только посредством переговоров. Альтернативы диалогу нет».

Добавляется: «В связи с этим я приветствую продолжающееся дипломатическое взаимодействие между Украиной и Россией при посредничестве США».

Чиновник отметил: «Я также благодарю действующего председателя ОБСЕ, федерального советника Игнацио Кассиса, за проведение последнего раунда трехсторонних переговоров на прошлой неделе в Женеве».

По его словам, усилия, прокладывающие путь к миру в нашей стране путем переговоров и завершению войны, должны получать поддержку.

Указывается: «ОБСЕ готова сыграть полезную роль в постконфликтной стабилизации и восстановлении, включая гуманитарные аспекты, а также в реализации условий возможного соглашения, достигнутого сторонами для прекращения войны».

Ранее мы писали, что в ЕС хотят обсудить с Россией архитектуру безопасности на континенте.