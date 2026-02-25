Массовые отключения электричества продолжатся в Украине 25 февраля

Проблемы с электричеством в Украине сохраняются. В среду, 25 февраля, вновь грядут его массовые отключения.

Об этом говорят в «Укрэнерго».

Там сообщили: «Завтра в большинстве регионов нашей страны в течение всего дня будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)».

Кроме этого отмечается, что причиной таких ограничений являются последствия российских ракетно-дроновых атак на энергетические объекты.

Украинцев также предупредили о возможных изменениях в энергосистеме и посоветовали узнавать о времени и объемах применения отключений по конкретному адресу на официальных страницах облэнерго.

Резюмируется: «Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно».

Ранее Швейцария помогла Украине энергетическим оборудованием.