Китай продолжает уверять, что желает мира в Украине

Представитель МИД КНР Мао Нин сделала заявление по поводу войны в Украине. Уверяет, что ее страна желает нам мира.

Дипломат сказала: «Недавно двери для диалога по кризису в Украине наконец открылись, и диалог продолжает набирать обороты».

По ее словам, «диалог и переговоры – единственный жизнеспособный выход из кризиса в Украине».

Подчеркивается: «Мы надеемся, что стороны смогут воспользоваться этой возможностью и достичь всеобъемлющего, прочного и обязательного мирного соглашения. Китай готов сотрудничать с международным сообществом, чтобы продолжать играть конструктивную роль в политическом урегулировании кризиса».

Также указывается: «Мы поддерживаем все усилия, способствующие установлению мира. Китай никогда не разжигал пламя и не стремился получить выгоду от кризиса, и не согласен ни на какое перекладывание вины».

Ранее мы писали, что Китай говорит, что не поставляет оружие ни Украине, ни России.