Китайцы создали ну очень странные помидоры

Эксперты из Института биотехнологий в Лаборатории Сянху в Китае создали необычные томаты. У этих помидоров – запах попкорна.

Ученые действовали методом точного генного редактирования с помощью инструмента CRISPR/Cas9, который часто называют еще генными ножницами.

Китайцы отключили два гена, отвечающих за подавление ароматических соединений, после чего томаты начали источать характерный запах элитных сортов ароматного риса, напоминающий свежий попкорн с маслом.

Для чего это было нужно?

Ученые поведали: «Со временем вкус и аромат помидоров становятся все менее выраженными, и потребители это ощущают. Людям нравится ароматный рис, и его цена выше, чем у обычного».

Добавляется, что специалисты точно настроили биохимические процессы в плодах.

Ожидается, что это откроет дорогу к созданию новых сортов томатов с улучшенными ароматическими свойствами, которые будут более привлекательны для потребителей.

Ранее диетолог рассказала о цветных помидорах кое-что любопытное.