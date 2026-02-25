Астрономы обнаружили очень необычную галактику

Международная группа ученых обнаружила очень необычную галактику – она почти полностью состоит из темной материи. Ее нашли при анализе архивных снимков космического телескопа Hubble Space Telescope.

По словам астрономов, данный объект, получивший обозначение CDG-2, представляет собой очень тусклую галактику с минимальным количеством звезд.

Указывается, что более 99,9% его массы приходится на темную материю .

Сообщается, что наблюдения проводились в области скопления галактик Скопление Персея, расположенной в 240 миллионах световых лет от Земли.

Информируется, что детальный анализ данных с европейского телескопа Euclid подтвердил наличие слабого свечения.

Специалисты предполагают, что это небольшое число звезд, сформировавшихся до того, как галактика потеряла газ, необходимый для дальнейшего звездообразования.

Указывается, что уцелеть смогли только самые плотные скопления – им хватило собственной гравитации, чтобы не разрушиться. Теперь они остались единственным видимым напоминанием о существовании такой себе галактики-призрака.

Резюмируется, что если существование CDG-2 подтвердится, это станет важным аргументом в пользу теории существования во Вселенной галактик, практически лишенных звезд и состоящих почти полностью из темной материи.

