Великобритания может участвовать в кредите ЕС для Украины

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сделал громкое заявление по поводу помощи Украины. По его словам, Лондон может присоединиться к кредитной линии ЕС для нашей страны.

Политик отметил: «Мы должны лучше справляться с первоочередными задачами, включая крайне необходимый кредит ЕС в размере 90 миллиардов, который был согласован незадолго до Рождества».

Добавляется: «Есть неплохой прогресс в планировании этого кредита, что может позволить Великобритании получить доступ к программе кредитования и стать ее частью, чтобы помочь Украине получить то, что ей нужно».

Ранее мы писали, что ЕС подготовит Украине 90 млрд евро, несмотря на вето Венгрии.