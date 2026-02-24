В ЕС хотят обсудить с Россией архитектуру безопасности на континенте

Председатель Европейского совета Антониу Кошта высказался по поводу диалога с Россией. Говорит, что предстоит обсудить архитектуру безопасности на континенте.

Чиновник сказал: «Я считаю, что Европе необходимо готовиться к разговору с Россией».

Добавляется: «После завершения переговоров, сосредоточенных на мире в Украине, останется целый ряд вопросов, которые может обсуждать только Европа. В частности, это новая архитектура европейской безопасности, которую нам, очевидно, предстоит обсуждать с Россией».

При этом отмечается: «Сейчас не самый подходящий момент для начала такого диалога, так как Европа не должна мешать усилиям, возглавляемым президентом США Дональдом Трампом, направленным на достижение договоренностей по Украине».

По его словам, ЕС следует готовиться к следующему этапу независимо от исхода нынешних переговоров.

Сообщается, что подобные усилия могут не увенчаться успехом, а после завершения обсуждений по Украине возникнет необходимость обсуждать более широкие вопросы безопасности в Европе.

Резюмируется, что война в Украине уже изменил ЕС и усилила осознание необходимости укрепления коллективной обороны.

