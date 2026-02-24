Германия наотрез отказалась предоставлять Украине ракеты Taurus

Министр обороны Германии Борис Писториус сделал неприятное для Украины заявление. По его словам, предоставлять нашей стране ракеты Taurus не будут.

Глава ведомства сказал: «Я могу только повторить, что поставка Taurus не решит и не закончит эту войну».

Чиновник уверяет, что передача нам этих ракет якобы приведет к эскалации ситуации.

Добавляется: «Так что, возможно, нам действительно следует не накалять обстановку».

