В США предрекли битву за космос

Глава Пентагона Пит Хегсет сделал громкое заявление. Министр войны США предрек битву за космос.

Выступая в Колорадо, он сказал: «На протяжении поколений битвы велись на суше, в воздухе и на воде. Но сегодня высшая стратегическая высота, самое решающее поле боя этого века и будущих столетий - в сотнях миль над нашими головами. Не сомневайтесь: борьба за космос – это борьба за будущее мира в том виде, в каком мы его знаем».

Чиновник подчеркнул: «Меня не интересует орбитальное равенство или орбитальный паритет - мы хотим и требуем орбитального и американского доминирования».

Кроме этого, по его словам, частью разрабатываемой системы ПРО «Золотой купол» станут оружейные системы в космосе: «Революционный щит из размещенного в космосе оружия и датчиков».

Отмечается, что подписанный ранее президентом США Дональдом Трампом закон об инвестициях предполагает первоначальный взнос на разработку новой системы в размере 25 миллиардов долларов.

Ранее Маск заключил сделку с Пентагоном по поводу Grok.