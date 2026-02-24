Стубб назвал страны, которые хотел бы видеть в ЕС. Об Украине не вспомнил

Президент Финляндии Александр Стубб поведал, какие бы страны хотел видеть в ЕС. Его слова цитирует издание VG.

Политик сказал: «Решение о вступлении в ЕС Норвегия должна принять самостоятельно, хотя лично я хотел бы, чтобы Великобритания, Исландия и Норвегия также приняли в нем участие».

Добавляется: «Но как член НАТО, Норвегия является важным игроком в вопросах безопасности, и особенно в Арктике».

Финский лидер отметил, что чаще всего из европейских лидеров он общается с премьером Норвегии Йонасом Гаром Стере – они созваниваются и переписываются каждый день.

