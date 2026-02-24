Глава Пентагона сделал загадочное заявление по поводу инопланетян

Глава Пентагона Пит Хегсет сделал громкое заявление. Чиновник сказал, что его ведомство раскроет данные об НЛО.

Министр войны США сказал: «Посмотрим. Я проведу обзор данных и узнаю».

Политик добавил: «Я и подумать не мог, что публикация файлов по внеземным формам жизни войдет в круг моих обязанностей как главы Пентагона».

Сообщается также: «Наши люди работают над этим прямо сейчас. Я не хочу говорить заранее, сколько времени это займет, но мы уже приступаем к работе».

Ранее Трамп дал добро рассекретить информацию о пришельцах.