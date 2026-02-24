Орбан выступил с новыми обвинениями в адрес Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снова набросился на Украину. Политик выступил с очередными обвинениями.

Он заявил: «Украинцы точно знают, что и зачем делают. Они хотят, чтобы в Венгрии за недели до выборов был дефицит топлива и цены на бензин в 1 000 форинтов. Они делают это для свержения нашего правительства и замены на благоприятного Киеву наместника».

Добавляется: «Мы не будем помогать украинской нефтяной блокаде, а прорвем ее. В этом могут быть уверены и в Брюсселе, и в Киеве».

Ранее Орбан объяснил ЕС, почему заблокировал €90 млрд Украине.