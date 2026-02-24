Стало известно, сколько и какой военной техники Польша поставила Украине за время войны

Канцелярия премьер-министра Польши поведала о том, как страна помогала Украине во время войны. Были озвучены объемы поставленной нам техники.

Сообщается, что это 318 танков, в том числе Т-72, PT-91, Leopard 2A4, 586 бронетранспортеров, в том числе БМП-1, БРДМ-2, Rosomak, 137 единиц ствольной артиллерии, в том числе самоходные артиллерийские установки Krab и самоходные минометы Rak.

При этом нашей стране передали 10 истребителей МиГ-29 и 10 ударных вертолетов Ми-24.

Указывается также, что общая стоимость военной техники и вооружения, переданного Польшей до марта 2025-го года, составляет 18 миллиардов злотых (примерно 5 миллиардов долларов).

