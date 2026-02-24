Маск заключил сделку с Пентагоном по поводу Grok

Американский миллиардер Илон Маск договорился о сотрудничестве с Пентагоном. Его компания xAI, занимающаяся искусственным интеллектом, подписала соглашение, по которому военные смогут использовать модель Grok в секретных системах.

Об этом информирует издание Axios со ссылкой на источники в ведомстве.

Инсайдеры поведали, что главные требованием Пентагона является согласие на использование искусственного интеллекта для всех законных целей – разведки, разработки оружия и проведения военных операций.

До этого система Anthropic Claude была единственной доступной моделью для военных систем, которые отвечают за важнейшую деятельность министерства. Но компания, разработавшая Claude, отказывается снять ограничения на массовую слежку и использование автономного оружия.

В публикации сказано: «Непонятно, сможет ли xAI полностью заменить Anthropic и сколько времени займет этот процесс».

Указывается, что Пентагон также ведет переговоры с компаниями OpenAI и Google.

Ранее Маск анонсировал создание городов на Луне в ближайшее десятилетие.