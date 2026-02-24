ЕС подготовит Украине 90 млрд евро, несмотря на вето Венгрии

Рада ЕС во вторник, 24 февраля, утвердит два законодательных акта Европейского союза о предоставлении Украине кредита в 90 млрд евро. Они позволят продолжить техническую работу по кредиту даже в условиях блокирования Венгрией третьего законопроекта, необходимого для завершения процесса. Об этом сообщил европейский комиссар Валдис Домбровскис, сообщает «Европейская правда».

По его словам, Еврокомиссия продолжит готовиться предоставить Украине первый транш по кредиту в 90 млрд евро в апреле 2026 года, несмотря на препятствия со стороны Будапешта.

«Прежде всего, что произойдет завтра: завтра состоится финализация Регламента по кредиту на поддержку Украины, и этот процесс идет по плану», — заявил Домбровскис.

По его словам, утверждение этого документа 24 февраля «завершит политическое принятие решений по кредиту на поддержку Украины». Политические дискуссии сейчас ведутся по вопросу внесения поправок в многолетнюю финансовую рамку — долгосрочный бюджет Европейского союза на 2021-2027 годы.

«Эти поправки нужны для того, чтобы Европейская Комиссия могла фактически осуществить заимствования на уровне ЕС для предоставления этой поддержки Украине», — уточнил Домбровскис.

Отказ Венгрии принять изменения в долгосрочный бюджет ЕС не создает немедленной угрозы, так как Еврокомиссия должна подготовиться к привлечению средств для Украины на международных финансовых рынках.

«В декабре все лидеры ЕС, включая премьер-министра Венгрии, господина Орбана, согласились поддержать кредит — и, кстати, Венгрия вместе со Словакией и Чехией не участвует в этом финансовом обеспечении. Поэтому мы ожидаем, что они будут придерживаться этого соглашения... Мы бы хотели начать выплаты Украине уже в начале апреля», — подчеркнул Валдис Домбровскис.

Напомним, Орбан объяснил ЕС, почему заблокировал €90 млрд Украине.