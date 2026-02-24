В Днепре подростки жестоко избили военного

В Днепре подростки жестоко избили военнослужащего Вооруженных сил Украины, снимая это на телефон. Им сообщили о подозрении. Об этом информирует пресс-служба Офиса генерального прокурора в понедельник, 23 февраля.

По данным следствия, 17 февраля около полуночи в центре Днепра двое юношей, которым 16 и 17 лет, познакомились с военнослужащим. Позже между ними возник конфликт, в ходе которого один из подростков нанес мужчине четыре ножевых ранения в спину.

Далее они повалили потерпевшего на землю, били его руками и ногами по голове и туловищу, фиксируя свои действия на мобильные телефоны. Подростки оставили мужчину без сознания и забрали его сумку.

Около 03:00 часов правоохранители обнаружили пострадавшего во время патрулирования и доставили в больницу. Он находится в реанимации в тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, проникающими ножевыми ранениями и многочисленными гематомами.

Полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения и оперативно установили личности подозреваемых. Во время обысков они также нашли одежду со следами крови, нож и телефоны с видеозаписями преступления. Несовершеннолетних задержали.

Следователи объявили им подозрение в покушении на умышленное убийство из корыстных мотивов, совершенное по предварительному сговору группой лиц. Подозреваемым избрали меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

