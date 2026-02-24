Все разделы

Новости > Миллионы украинцев за рубежом получили доступ к подаче заявлений о моральном ущербе

Миллионы украинцев за рубежом получили доступ к подаче заявлений о моральном ущербе

Александр Панько
24.02.26 11:44
113
Миллионы украинцев за рубежом получили доступ к подаче заявлений о моральном ущербе

Украинские беженцы, которые выехали за границу из-за полномасштабной войны с РФ, с сегодняшнего дня могут подавать заявления в международный Реестр убытков для получения компенсации за моральный ущерб. Об этом заявила председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

С 23 февраля 2026 года начался прием заявлений в международный Реестр убытков (RD4U) по категории A1.2. Она касается морального ущерба от вынужденного перемещения за пределы Украины.

По словам Елены Шуляк, по состоянию на конец 2025 года в мире зафиксировано более 5,8 млн беженцев из Украины, большинство из которых находятся в Европе. Вынужденно перемещенными лицами будут считаться те, кто получил защиту или убежище в другом государстве в результате российской агрессии.

«Заявления в этой категории касаются непосредственно факта вынужденного перемещения за пределы Украины как формы вреда, причиненного агрессией. То есть, речь идет исключительно о моральном ущербе. Заявления, связанные с материальными последствиями такого перемещения, в частности потерей оплачиваемой работы, жилья или другими экономическими потерями, а также депортацией детей и взрослых — подаются в других соответствующих категориях реестра», — пояснила Шуляк.

Нардеп добавила, что с учетом новой категории A1.2, в RD4U уже открыли треть всех запланированных. В частности, в Реестр уже можно вносить заявления в таких нематериальных категориях, как вынужденное внутреннее перемещение, серьезные телесные повреждения, сексуальное насилие, смерть близкого члена семьи, исчезновение без вести близкого члена семьи, пытки, принудительный труд или служба, депортация детей и взрослых и тому подобное.

Кроме этого, отметила Шуляк, речь идет и о возможности подаваться в категориях материального ущерба, таких как, в частности, повреждение или уничтожение нежилого недвижимого имущества, потеря доступа или контроля над недвижимым имуществом на временно оккупированных территориях и тому подобное.

В ближайшее время будет открыто для подачи ряд других категорий заявлений, в частности для государства и юридических лиц.

На сегодня украинцы уже подали более 115 тысяч заявлений в различных категориях, 30 тысяч из которых уже рассмотрены и внесены в Реестр. Ожидается, что после открытия возможности для беженцев количество обращений существенно возрастет.

Конкретные размеры компенсаций определит специальная Компенсационная комиссия, которая сейчас создается. Выплаты начнутся после наполнения специального компенсационного фонда.

Международный Реестр убытков, причиненных агрессией РФ против Украины, был создан под эгидой Совета Европы в 2023 году. Он является первым этапом в разработке комплексного механизма репараций, который должен обеспечить выплату компенсаций всем пострадавшим от войны за счет замороженных российских активов.

Ранее сообщалось, что до конца 2027 года в рамках ЕС планируют сформировать специальную институцию. Ее ключевой задачей станет разработка механизмов и установление сумм денежного возмещения за моральный ущерб, который понесли граждане Украины в результате вооруженной агрессии РФ

Тэги: украинцы, моральный ущерб

fraza.com
