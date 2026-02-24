В Черкасской области офицер издевался над солдатами

Работники ГБР сообщили о подозрении заместителю начальника штаба одной из воинских частей в Черкасской области. Офицер применил насилие к подчиненным во время построения. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По данным следствия, во время утреннего построения между офицером и военными возник конфликт. После этого чиновник приказал пятерым солдатам стать на колени перед строем.

ГБР отмечает, что поддержание дисциплины в армии не может основываться на унижении или физическом насилии.

Следователи установили, что после приказа офицер подошел к одному из военнослужащих и нанес ему около десяти ударов руками и ногами по голове и лицу.

Пострадавшего госпитализировали в больницу с телесными повреждениями.

На следующий день после инцидента правоохранители задержали чиновника и открыли уголовное производство по ч. 5 ст. 426-1 УК Украины — превышение власти военным должностным лицом в условиях военного положения.

Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы. Суд уже избрал подозреваемому меру пресечения — содержание под стражей с правом внесения залога.

Кроме того, следователи проверяют информацию о возможной причастности офицера к избиению еще двух военнослужащих. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, на Волыни офицер до полусмерти избил ногами подопечного.