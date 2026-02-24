Все разделы

Трамп сделал жесткое заявление по поводу своих пошлин

Трамп сделал жесткое заявление по поводу своих пошлин

Агата Кловская
24.02.26 01:00
107
Трамп сделал жесткое заявление по поводу своих пошлин

Президент США Дональд Трамп продолжает грозить миру своими пошлинами. Политик сделал ряд новых заявлений.

В социальной сети Truth Social американский лидер написал: «Как президенту, мне не нужно возвращаться в конгресс, чтобы получать одобрение пошлин. Оно уже давным-давно было получено во многих формах! И его также только что вновь подтвердило нелепое и плохо составленное решение Верховного суда!».

Глава государства добавил: «Любая страна, которая захочет поиграть с нелепым решением Верховного суда, особенно те, которые грабили США годами и даже десятилетиями, столкнутся с гораздо более высокими пошлинами, чем те, на которые они только недавно согласились».

Ранее Трамп ввел пошлины в 10% для всего мира.

