В ЕС назвали условия для переговоров с Россией

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас назвала условия для переговоров с Россией. Произошло это по результатам встречи глав МИД стран-членов.

Она сказала: «У Европы есть четкий и законный интерес к тому, как закончится война России. Чтобы европейские интересы не стали сопутствующим ущербом, мы должны ясно обозначить, чего мы ожидаем от России».

Поясняется, что это: «Уважение границ, прекращение саботажа, возмещение военного ущерба и возвращение похищенных украинских детей».

Подчеркивается: «Это не завышенные требования. Они должны быть базовой отправной точкой. Поэтому прежде чем говорить с Москвой, мы должны ясно понимать, о чем мы хотим с ней говорить».

Ранее Зеленский заявил, что Путин уже начал Третью мировую войну.