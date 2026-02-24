После российских ударов в Одессе сложилась непростая ситуация с электричеством. О ней поведали в МВД.

Там сообщили: «Россия продолжает терроризировать Одессу, атакуя энергетическую и гражданскую инфраструктуру города».

Указывается, что без электроснабжения на сегодняшний день остаются 62 480 абонентов.

Также добавляется, что ГСЧС дополнительно развернула 21 палатку для оказания помощи, где смогли согреться и зарядить телефоны почти 22 тысячи граждан.

Кроме этого в Одессе бесперебойно функционируют 290 пунктов несокрушимости, которые только за прошедшие сутки приняли более 6,6 тысяч человек.

Резюмируется, что на помощь местным жителям оперативно прибыла техника ГСЧС из Донецкой области, Черкасс, Николаева, Днепра и Винницы.

Ранее Украина получит тепловую электростанцию от Латвии.