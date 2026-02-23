Все разделы

В США выставили Ирану дедлайн для заключения сделки, — Axios

Александр Панько
23.02.26 09:49
Соединенные Штаты готовы провести еще один раунд переговоров с Ираном в Женеве в следующую пятницу, если Тегеран предоставит детальное предложение в течение 48 часов. Об этом сообщает Axios.

В Вашингтоне считают нынешний дипломатический процесс, вероятно, последним шансом для достижения договоренности, который Дональд Трамп готов предоставить перед возможным переходом к масштабной военной операции США и Израиля.

Американская сторона ожидает официальной инициативы Тегерана. Посланцы президента — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер — планируют прибыть в Женеву 27 февраля, если иранское предложение поступит в ближайшие дни.

По словам американского чиновника, в случае получения документа стороны могут начать детальные переговоры по параметрам будущего соглашения. В Вашингтоне также не исключают возможность временных договоренностей как промежуточного шага перед заключением полноценного соглашения.

Во время предварительных переговоров американские представители передали министру иностранных дел Ирана Аббас Арагчи позицию США относительно полного отказа от обогащения урана на территории страны. В то же время в Белом доме готовы рассмотреть вариант ограниченного или символического обогащения при условии, что это сделает невозможным создание ядерного оружия.

Арагчи заявил, что иранская сторона завершает подготовку собственного предложения и передаст его после согласования политическим руководством в Тегеране.

Между тем часть американских политиков призывает к более жесткому курсу. Сенатор Линдси Грэм публично раскритиковал советы окружения президента по воздержанию от военных действий, заявив, что промедление может иметь серьезные последствия.

В то же время советники Трампа отмечают, что президент сохраняет возможность изменить подход в любой момент, хотя сейчас часть его команды выступает за продолжение дипломатических усилий.

Напомним, Трамп рассматривает «ограниченный первоначальный удар» по Ирану.

