В начале последней недели зимы украинцев ждет неприятная погода

Синоптики поведали, какой будет погода в Украине в понедельник, 23 февраля. Появился прогноз Гидрометцентра.

Эксперты небесной канцелярии говорят, что ночью в западных и большинстве северных областей, днем в большинстве областей нашей страны, кроме востока и юго-востока, ожидается мокрый снег и дождь.

Добавляется, что ночью на Закарпатье и в Карпатах значительные осадки. В западных, северных, днем и в центральных областях местами ожидается налипание мокрого снега, гололед.

На дорогах Украины, кроме юга и юго-востока, местами гололедица.

Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с, в Карпатах порывы 15-20 м/с.

Н 1-6 мороза, на северо-востоке, а также в Черкасской и Кировоградской областях минус 7-12, в западных, Житомирской и Киевской областях от 3 мороза до 2 тепла. Днем по всей территории страны будет от минус 3 до плюс 2, и лишь на западе и юге прогреется до 1-6 тепла.

В Киеве завтра прогнозируются мокрый снег и дождь. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Ночью минус 1-3, днем около 0.

