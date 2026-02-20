Трамп рассматривает «ограниченный первоначальный удар» по Ирану

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения «первоначального ограниченного военного удара» по Ирану, чтобы заставить Тегеран выполнить требования по ядерной сделке. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

«Теперь нам, возможно, придется сделать еще один шаг, а возможно, и нет. Возможно, мы заключим сделку», — заявил Трамп.

Как отмечает издание, этот первый шаг призван оказать давление на Тегеран и достичь соглашения, но не является полномасштабной атакой, которая могла бы спровоцировать серьезный ответный удар.

Источники, знакомые с ситуацией, сообщили, что первый удар, если он будет санкционирован, может быть нанесен в течение нескольких дней, будет направлен на несколько военных или правительственных объектов.

Издание подчеркивает, что если Иран по-прежнему откажется выполнить директиву Трампа о прекращении обогащения урана, США отреагируют масштабной кампанией против объектов режима — потенциально направленной на свержение тегеранского режима.

Напомним, США могут атаковать Иран уже в эти выходные.