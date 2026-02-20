В шести районах Киева ввели «образовательную миграцию»

В Киеве после масштабных обстрелов ввели механизм «образовательной миграции», чтобы дети могли учиться очно и при этом не сидеть в холодных классах. Об этом сообщила прессслужба КГГА.

Заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский отметил, что после повреждения ТЭЦ-4 часть столичных образовательных учреждений осталась без теплоснабжения. В настоящее время без тепла 14% образовательных учреждений города, в частности 62 школы.



Чтобы сохранить образовательный процесс, город предложил два механизма — дистанционное обучение и «образовательную миграцию» в учреждения с гарантированным теплоснабжением. Механизм «образовательной миграции» применяется в шести районах Киева.

В частности, в соседние образовательные учреждения со стабильным теплоснабжением в Дарницком районе переведены начальные классы шести школ, в Днепровском — двух, в Печерском — четырех. В Голосеевском районе переведены четыре учреждения, в Шевченковском — семь. Также временно переведены воспитанники десяти дошкольных образовательных учреждений.

В настоящее время 39 школ города работают дистанционно. 14,8% учеников обучаются онлайн.

Напомним, в Киеве вернули тепло в 2600 домов, которые оставались без теплоснабжения в результате атаки России 12 февраля.