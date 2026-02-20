Трамп дал добро рассекретить информацию о пришельцах

В США намерены начать процедуру публикации материалов, касающихся неопознанных воздушных явлений и возможных свидетельств внеземной жизни, на фоне политических споров и повышенного общественного интереса к теме. Об этом сообщает Bloomberg.

Дональд Трамп заявил, что поручил федеральным структурам приступить к выявлению и последующему раскрытию правительственных документов, связанных с НЛО и вопросами инопланетного происхождения. Соответствующее сообщение он разместил в социальной сети Truth Social.

«С учетом выявленного огромного интереса я поручаю министру обороны и другим соответствующим министерствам и ведомствам начать процесс выявления и обнародования правительственных файлов, связанных с инопланетной и внеземной жизнью, неопознанными воздушными явлениями (НЛО) и неопознанными летающими объектами (НЛО), а также любой другой информацией, относящейся к этим чрезвычайно сложным, но крайне интересным и важным вопросам», — написал он.

Ранее политик подверг критике Барак Обама, заявив, что тот допустил разглашение секретной информации, обсуждая тему внеземной жизни в подкасте.

«Он раскрыл секретную информацию, он не должен был этого делать», — сказал Трамп журналистам на борту Air Force One.

В 2021 году разведывательное сообщество США представило доклад о случаях наблюдения неопознанных объектов военными пилотами.

Документ не содержал подтверждений теорий об инопланетянах, однако фиксировал необходимость более внимательного анализа подобных эпизодов.

В тот же период Пентагон обнародовал видеозаписи, где зафиксированы объекты, резко меняющие направление и скорость в воздухе.

Инициатива по рассекречиванию данных обсуждается на фоне напряженной политической кампании и общественного интереса к вопросам национальной безопасности и прозрачности власти.

