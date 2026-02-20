На Буковине мужчина бросил гранату в полицейских. Есть пострадавшие

Поздно вечером 19 февраля в Сторожинце Черновицкой области неизвестный взорвал гранатой служебный автомобиль полиции. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

По данным правоохранителей, инцидент произошел в 22:50.

По предварительной информации, неизвестный бросил взрывное устройство (вероятно, боевую гранату) в сторону служебного автомобиля полиции, который находился на дежурстве.

Взрывная волна и осколки изуродовали авто и нанесли телесные повреждения офицерам.

В результате атаки двое полицейских получили ранения. Сейчас пострадавшие находятся под наблюдением медиков, им оказывается экстренная помощь.

Полиция Буковины мгновенно среагировала на вызов:

— В городе и районе введено специальную полицейскую операцию (план «перехват»).

— К розыску привлечены спецподразделения, взрывотехники и криминалисты.

— На выездах из города усилен контроль, проверяется подозрительный транспорт.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы. Правоохранители устанавливают тип взрывного устройства и изучают записи с камер видеонаблюдения, чтобы идентифицировать нападавшего.

