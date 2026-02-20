Трамп продлил санкции против России на год

Президент США Дональд Трамп продлил на год режим чрезвычайного положения, предусматривающий действие ряда санкций против России. Соответствующий указ опубликован на сайте Федерального реестра США.

«Я продлеваю на год национальный режим чрезвычайного положения, введённый указом 13660», — говорится в документе.

Этот режим предусматривает продолжение ряда антироссийских санкций, введенных в сентябре 2018 года за оккупацию РФ украинского Крыма и в феврале 2022 года за признание Москвой независимости «ДНР» и «ЛНР», а также чрезвычайные меры, введенные в 2014 году из-за угрозы территориальной целостности Украины.

Срок действия этих санкций истекал 6 марта 2026 года.

Напомним, в Белом доме заявили, что рассматривают возможность усиления санкций против России. Дальнейшие ограничения будут зависеть от хода мирных переговоров.