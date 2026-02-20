Путин оказался в «клещах», которые сам создал, — The Economist

Российский правитель Владимир Путин оказался в «клещах», которые он сам и создал. По данным издания The Economist, российский лидер не способен выиграть войну и одновременно боится возможных последствий мира.

Как отмечают СМИ, Кремль надеялся, что возвращение Дональда Трампа к власти в США или переговоры в Женеве заставят Украину капитулировать. Однако реальность оказалась значительно сложнее. Даже вероятные территориальные уступки не решают глубоких проблем, которые угрожают стабильности российского режима.

Одной из главных проблем издание называет крайне медленное продвижение на фронте. Для сравнения, за четыре года Второй мировой войны советская армия прошла 1600 км до Берлина. Однако нынешние российские силы на Донеччине за аналогичный период смогли продвинуться лишь на 60 км. Ресурсы для продолжения наступления стремительно истощаются: Россия уже сталкивается с ростом потерь военных, что превышают темпы мобилизации. Новобранцы преимущественно не подготовлены, уровень дезертирства достигает рекордных показателей, а коммуникация на передовой сильно пострадала из-за отключения Telegram властями РФ и ограничения Starlink.

Не менее серьезной проблемой для Кремля является экономика. Война финансируется благодаря большим выплатам наемникам, а не национальному патриотизму, что делает ее все более затратной на фоне снижения доходов от экспорта нефти и роста внутренних долгов. Эксперты предупреждают, что даже мирное соглашение может вызвать серьезный кризис в России. Переход к мирному времени вызовет глубокую рецессию, а демобилизованные ветераны, которые не смогут найти работу, могут стать источником новой волны нестабильности, считают аналитики.

По мнению The Economist, Путин одинаково боится и затяжной войны, и потенциального мира. Соглашение, которое не будет включать полного уничтожения украинской государственности, разрушит его имидж «выдающегося исторического лидера». Попытки нанести ущерб энергетической системе Украины для экономического давления остаются безуспешными и не приносят Москве стратегических результатов. Вместо этого страна все глубже погружается в экономический кризис.

Напомним, банковский кризис в РФ уже начался.