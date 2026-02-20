Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Путин оказался в «клещах», которые сам создал, — The Economist

Путин оказался в «клещах», которые сам создал, — The Economist

Александр Панько
20.02.26 10:15
60
Путин оказался в «клещах», которые сам создал, — The Economist

Российский правитель Владимир Путин оказался в «клещах», которые он сам и создал. По данным издания The Economist, российский лидер не способен выиграть войну и одновременно боится возможных последствий мира.

Как отмечают СМИ, Кремль надеялся, что возвращение Дональда Трампа к власти в США или переговоры в Женеве заставят Украину капитулировать. Однако реальность оказалась значительно сложнее. Даже вероятные территориальные уступки не решают глубоких проблем, которые угрожают стабильности российского режима.

Одной из главных проблем издание называет крайне медленное продвижение на фронте. Для сравнения, за четыре года Второй мировой войны советская армия прошла 1600 км до Берлина. Однако нынешние российские силы на Донеччине за аналогичный период смогли продвинуться лишь на 60 км. Ресурсы для продолжения наступления стремительно истощаются: Россия уже сталкивается с ростом потерь военных, что превышают темпы мобилизации. Новобранцы преимущественно не подготовлены, уровень дезертирства достигает рекордных показателей, а коммуникация на передовой сильно пострадала из-за отключения Telegram властями РФ и ограничения Starlink.

Не менее серьезной проблемой для Кремля является экономика. Война финансируется благодаря большим выплатам наемникам, а не национальному патриотизму, что делает ее все более затратной на фоне снижения доходов от экспорта нефти и роста внутренних долгов. Эксперты предупреждают, что даже мирное соглашение может вызвать серьезный кризис в России. Переход к мирному времени вызовет глубокую рецессию, а демобилизованные ветераны, которые не смогут найти работу, могут стать источником новой волны нестабильности, считают аналитики.

По мнению The Economist, Путин одинаково боится и затяжной войны, и потенциального мира. Соглашение, которое не будет включать полного уничтожения украинской государственности, разрушит его имидж «выдающегося исторического лидера». Попытки нанести ущерб энергетической системе Украины для экономического давления остаются безуспешными и не приносят Москве стратегических результатов. Вместо этого страна все глубже погружается в экономический кризис.

Напомним, банковский кризис в РФ уже начался.

Тэги: Владимир Путин, война в Украине

Комментарии

Статьи

18.02.26 20:57

ВО «Батькивщина» – трамплин для поколений украинского политикума

Автор: Назар Даниленко

Дайджест

Ученый из Гарварда «нашел» рай, который соответствует описанию в Библии
02.02.26 21:17

Ученый из Гарварда «нашел» рай, который соответствует описанию в Библии

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Крокус: ядовитый или нет?
Крокус: ядовитый или нет?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
20.02.26 10:27

Трамп продлил санкции против России на год

20.02.26 09:44

Генштаб назвал новые потери оккупантов. Сводка за 20 февраля

20.02.26 09:23

Трамп признался, что ошибался насчет завершения войны в Украине

20.02.26 09:11

«Укрэнерго» ослабило отключения на пятницу

20.02.26 00:14

Запрет Telegram в России: глава ФСБ наехал на Дурова

19.02.26 21:08

Мерц озвучил условие для завершения войны в Украине

19.02.26 16:50

Зеленский рассказал, смог бы отдать приказ убить Путина

19.02.26 16:35

Китай сделал резонансное заявление по поводу ядерного оружия

19.02.26 15:44

Во Франции зафиксирован рекорд по продолжительности дождей

20.02.26 09:11

«Укрэнерго» ослабило отключения на пятницу

19.02.26 16:50

Зеленский рассказал, смог бы отдать приказ убить Путина

19.02.26 11:24

Украина и РФ обсудили новый формат вывода войск с Донбасса, — NYT

19.02.26 10:22

Зеленский назвал единственную тему для разговора с Путиным

19.02.26 09:44

Украина и РФ достигли понимания, как будет работать прекращение огня, — CNN

19.02.26 09:34

«Укрэнерго» подтвердило отключение в четверг, 19 февраля

19.02.26 06:48

Зеленский пообещал, что Донбасс не отдадут России

18.02.26 23:18

Белый дом заявил о прогрессе в мирных переговорах

18.02.26 14:58

В МИД сделали свежее заявление по поводу мирных переговоров

18.02.26 10:39

Переговоры в Женеве зашли в тупик, — СМИ

14.02.26 16:31

Рубио сделал важное заявление по поводу войны в Украине

17.02.26 16:12

Выявлена еще одна опасность лишнего веса

14.02.26 16:23

Синоптики озадачили украинцев прогнозом погоды на ближайшие дни

14.02.26 16:40

Рютте неоднозначно высказался о военной помощи для Украины

13.02.26 12:47

Жители Запада ждут глобальную войну в ближайшие 5 лет, — Politico

13.02.26 14:29

Назван текущий дефицит электроэнергии в Украине

17.02.26 00:01

В США сделали важное заявление по поводу мирных переговоров

18.02.26 10:21

Народ не позволит «отдать» Донбасс оккупанту, — Зеленский

17.02.26 08:40

Правила начисления «Национального кешбэка» в Украине изменят

16.02.26 06:48

Рубио рассказал о роли США в мирном процессе по Украине

Фото и Видео
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
Чили охватили эпичные лесные пожары
Чили охватили эпичные лесные пожары
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Путин оскорбил европейцев, назвав их «подсвинками»
Путин оскорбил европейцев, назвав их «подсвинками»
fraza.com
Новости блогосферы
03.01.26 10:12

Новогодние кадровые изменения в Украине: к чему это все?
19.12.25 17:42

€90 миллиардов для Украины — это «недопобеда»
15.11.25 20:46

Прогноз от The Economist на 2026 год. Мир сделает вид, что знает, куда идет?
01.10.25 12:10

Украинцам следует перечитать опыт Карибского кризиса

Опрос

Чего вы ждете от 2026 года?

посмотреть результаты
© 2026 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди