Генштаб назвал новые потери оккупантов. Сводка за 20 февраля

Силы обороны Украины за прошлую неделю убили и ранили 970 российских оккупантов, общие потери врага в войне составили 1 257 880 человек. Об этом 20 февраля сообщил Генштаб ВСУ.

Всего с начала войны ликвидировано:

— танков — 11 684 (+2) ед;

— боевых бронемашин — 24 060 (+6) ед;

— артиллерийских систем — 37 387 (+3) ед;

— средств ПВО — 1 303 (+1) ед.

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 138 881 (+551) ед.

— автомобильной техники и автоцистерн — 79 112 (+76) ед.

— специальной техники — 4 073 (+1) ед.

Напомним, потери армии РФ в Украине резко возросли и ставят под сомнение наступательные планы Кремля.