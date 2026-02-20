Трамп признался, что ошибался насчет завершения войны в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что война в Украине оказалась сложнее, чем он ожидал. Он отметил, что считал ее самой легкой. Об этом Трамп заявил на заседании Совета мира в Вашингтоне.

«Мы имеем первый год, который, пожалуй, не имеет аналогов в нашей стране, потому что мы завершили восемь войн, и, думаю, девятая еще впереди. Она оказалась более сложной. Я думал, что это будет самая легкая», — сказал президент США.

Он добавил, что в войне никогда неизвестно, «что будет легко, а что — не очень».

Напомним, в течение 17-18 февраля в швейцарской Женеве состоялся третий раунд трехсторонних переговоров между делегациями Украины, США и России по завершению войны. Результаты этой встречи оказались неоднозначными.