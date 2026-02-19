Отмена санкций против России отвечает интересам США, поэтому Вашингтон в конце концов их отменит, ведь американскому бизнесу невыгодны эти ограничения. Об этом сообщил спецпредставитель Кремля Кирилл Дмитриев в Х.

Дмитриев отметил, что отмена антироссийских санкций отвечает интересам США, ведь в таком случае страны ждут очень выгодные совместные проекты взамен миллиардным потерям.

«США в конце концов отменят санкции, поскольку санкции против России стоили американскому бизнесу более 300 миллиардов долларов», — написал он.

Спецпредставитель Кремля также упомянул в своей заметке, что портфель потенциальных американо-российских проектов превышает 14 триллионов долларов.

Как известно, США с начала агрессии России в Украине ввели ряд санкций против Москвы, которые затронули бизнес, государственные проекты, политические фигуры и тому подобное.

Однако при предшественниках нынешнего американского лидера Дональда Трампа — Джо Байдене, Бараке Обаме, финансовые ограничения против России Вашигнтон вводил регулярно и систематически.

При Трампе санкции против РФ вводили более осторожно. Например, сейчас в Белом доме утверждают — санкции уже готовы, однако пока их активировать не собираются.