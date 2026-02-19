Уиткофф и Кушнер доложили Трампу о результатах переговоров с Украиной и Ираном, — Axios

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер доложили Дональду Трампу о результатах переговоров по Украине и Ирану в Женеве. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид в сети Х.

«Президент Трамп встретился сегодня со своими советниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером и был проинформирован о ядерных переговорах с Ираном, переговорах между Россией и Украиной и заседании Совета мира в Газе, которое состоится завтра, по словам официальных лиц США», — написал журналист.

Напомним, 18 февраля в Женеве завершился очередной раунд переговоров между Украиной, США и РФ по завершению войны. Диалог продолжался в течение двух суток.