Зеленский заявил, что США обсуждают с Россией новое соглашение по НАТО

Американцы и россияне обсуждают новый документ между НАТО и Россией. Он может касаться вступления Украины в Альянс. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Я знаю, что американцы, а возможно, и некоторые европейцы обсуждают новый документ с Россией — между НАТО и Россией. Когда у них будет такой документ, они смогут обсуждать все», — отметил президент.

В то же время Зеленский подчеркнул, что для него важно, чтобы США обсуждали потенциальное место Украины в НАТО с Киевом, а не только с Москвой.

«Потому что это касается нас. Хотя они могут делать это и без нас. Возможно, мы чего-то не знаем. В любом случае мы будем реагировать на неожиданности, если они будут», — добавил глава государства.

Напомним, Украина сделала все возможное для вступления в НАТО и теперь окончательное слово только за партнерами.