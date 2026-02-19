США могут атаковать Иран уже в эти выходные, — СМИ

В Белом доме рассмотрели возможность атаки на Иран в ближайшие выходные, но окончательного решения пока не принято. Об этом сообщило CBS News со ссылкой на источники в американском правительстве.

«Высокопоставленные сотрудники аппарата национальной безопасности доложили президенту Трампу, что военные готовы к потенциальным ударам по Ирану уже в субботу (21 февраля), но сроки любых действий, вероятно, будут сдвинуты», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в администрации продолжаются динамичные дискуссии по поводу мер против иранского режима, однако американский лидер еще не принял окончательного решения наносить удар. В Белом доме продолжается оценка рисков эскалации, а также политических и военных последствий воздержания от потенциальной атаки.

Собеседники CBS News также рассказали, что в течение следующих трех дней Пентагон временно выведет часть американских контингентов из региона Ближнего Востока в Европу или обратно в Соединенные Штаты, чтобы обезопасить их от потенциальных ударов со стороны Ирана в ответ, если США начнут свою операцию.

«Однако перемещение сил и средств перед потенциальной военной активностью США является стандартной практикой для Пентагона и не обязательно сигнализирует о неизбежности нападения на Иран», — подчеркивается в публикации.

В ней отмечается, что госсекретарь США Марко Рубио планирует примерно через две недели посетить Израиль и обсудить дальнейшие шаги относительно иранского режима с премьер-министром этой страны Биньямином Нетаньяху.

Также в среду журналист Axios Барак Равид со ссылкой на осведомленные источники написал, что переговоры с Ираном в Женеве были «гамбургером, начиненным ничем». Это одна из причин, почему Трамп близок к решению об атаке на Иран.

Напомним, американские и иранские переговорщики заявили о прогрессе во время ядерных переговоров, которые состоялись во вторник, 17 февраля, в Женеве.