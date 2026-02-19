Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > США могут атаковать Иран уже в эти выходные, — СМИ

США могут атаковать Иран уже в эти выходные, — СМИ

Александр Панько
19.02.26 10:57
119
США могут атаковать Иран уже в эти выходные, — СМИ

В Белом доме рассмотрели возможность атаки на Иран в ближайшие выходные, но окончательного решения пока не принято. Об этом сообщило CBS News со ссылкой на источники в американском правительстве.

«Высокопоставленные сотрудники аппарата национальной безопасности доложили президенту Трампу, что военные готовы к потенциальным ударам по Ирану уже в субботу (21 февраля), но сроки любых действий, вероятно, будут сдвинуты», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в администрации продолжаются динамичные дискуссии по поводу мер против иранского режима, однако американский лидер еще не принял окончательного решения наносить удар. В Белом доме продолжается оценка рисков эскалации, а также политических и военных последствий воздержания от потенциальной атаки.

Собеседники CBS News также рассказали, что в течение следующих трех дней Пентагон временно выведет часть американских контингентов из региона Ближнего Востока в Европу или обратно в Соединенные Штаты, чтобы обезопасить их от потенциальных ударов со стороны Ирана в ответ, если США начнут свою операцию.

«Однако перемещение сил и средств перед потенциальной военной активностью США является стандартной практикой для Пентагона и не обязательно сигнализирует о неизбежности нападения на Иран», — подчеркивается в публикации.

В ней отмечается, что госсекретарь США Марко Рубио планирует примерно через две недели посетить Израиль и обсудить дальнейшие шаги относительно иранского режима с премьер-министром этой страны Биньямином Нетаньяху.

Также в среду журналист Axios Барак Равид со ссылкой на осведомленные источники написал, что переговоры с Ираном в Женеве были «гамбургером, начиненным ничем». Это одна из причин, почему Трамп близок к решению об атаке на Иран.

Напомним, американские и иранские переговорщики заявили о прогрессе во время ядерных переговоров, которые состоялись во вторник, 17 февраля, в Женеве.

Тэги: США, Иран

Комментарии

Статьи

18.02.26 20:57

ВО «Батькивщина» – трамплин для поколений украинского политикума

Автор: Назар Даниленко

Дайджест

Ученый из Гарварда «нашел» рай, который соответствует описанию в Библии
02.02.26 21:17

Ученый из Гарварда «нашел» рай, который соответствует описанию в Библии

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Крокус: ядовитый или нет?
Крокус: ядовитый или нет?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
19.02.26 12:19

Уиткофф и Кушнер доложили Трампу о результатах переговоров с Украиной и Ираном, — Axios

19.02.26 12:03

Гросси сделал тревожное заявление по поводу Ирана

19.02.26 11:50

Зеленский заявил, что США обсуждают с Россией новое соглашение по НАТО

19.02.26 11:24

Украина и РФ обсудили новый формат вывода войск с Донбасса, — NYT

19.02.26 11:02

В Украине начнут экстренный ремонт дорог

19.02.26 10:54

Украина начала готовиться к наводнениям и паводкам

19.02.26 10:22

Зеленский назвал единственную тему для разговора с Путиным

19.02.26 10:10

Генштаб обновил данные о потерях РФ в войне. Сводка за 19 февраля

19.02.26 09:58

Зеленский — о вступлении в НАТО: Украина все выполнила, решение за Альянсом

19.02.26 11:24

Украина и РФ обсудили новый формат вывода войск с Донбасса, — NYT

19.02.26 10:22

Зеленский назвал единственную тему для разговора с Путиным

19.02.26 09:44

Украина и РФ достигли понимания, как будет работать прекращение огня, — CNN

19.02.26 09:34

«Укрэнерго» подтвердило отключение в четверг, 19 февраля

19.02.26 06:48

Зеленский пообещал, что Донбасс не отдадут России

18.02.26 23:18

Белый дом заявил о прогрессе в мирных переговорах

18.02.26 14:58

В МИД сделали свежее заявление по поводу мирных переговоров

18.02.26 10:39

Переговоры в Женеве зашли в тупик, — СМИ

18.02.26 09:41

Зеленский поручил поднять в Женеве вопрос личной встречи с Путиным

18.02.26 09:26

В «Укрэнерго» рассказали, как будут отключать свет 18 февраля

12.02.26 13:37

В НАТО назвали потери России в войне. Это больше, чем насчитал Генштаб ВСУ

14.02.26 16:31

Рубио сделал важное заявление по поводу войны в Украине

12.02.26 16:39

В Украине уже начали подготовку к следующей зиме

17.02.26 16:12

Выявлена еще одна опасность лишнего веса

14.02.26 16:40

Рютте неоднозначно высказался о военной помощи для Украины

13.02.26 12:47

Жители Запада ждут глобальную войну в ближайшие 5 лет, — Politico

13.02.26 14:29

Назван текущий дефицит электроэнергии в Украине

14.02.26 16:23

Синоптики озадачили украинцев прогнозом погоды на ближайшие дни

17.02.26 00:01

В США сделали важное заявление по поводу мирных переговоров

16.02.26 06:48

Рубио рассказал о роли США в мирном процессе по Украине

Фото и Видео
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
Чили охватили эпичные лесные пожары
Чили охватили эпичные лесные пожары
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Путин оскорбил европейцев, назвав их «подсвинками»
Путин оскорбил европейцев, назвав их «подсвинками»
fraza.com
Новости блогосферы
03.01.26 10:12

Новогодние кадровые изменения в Украине: к чему это все?
19.12.25 17:42

€90 миллиардов для Украины — это «недопобеда»
15.11.25 20:46

Прогноз от The Economist на 2026 год. Мир сделает вид, что знает, куда идет?
01.10.25 12:10

Украинцам следует перечитать опыт Карибского кризиса

Опрос

Чего вы ждете от 2026 года?

посмотреть результаты
© 2026 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди