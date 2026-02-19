Генштаб обновил данные о потерях РФ в войне. Сводка за 19 февраля

Силы обороны за минувшие сутки нейтрализовали 830 захватчиков и более 500 единиц вооружения и военной техники оккупантов. Об этом 19 февраля сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 19.02.26 ориентировочно составили около 1 256 910 человек.

Всего с начала войны ликвидировано:

— танков — 11 682 (+1) ед.;

— боевых бронемашин — 24 054 (+3) ед.;

— артиллерийских систем — 37 384 (+21) ед.;

— РСЗО — 1 649 (+1) ед.;

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 138 330 (+406) ед.;

— автомобильной техники и автоцистерн — 79 036 (+117) ед.;

— специальной техники — 4 072 (+1) ед.

Напомним, в НАТО назвали потери России в войне. Это больше, чем насчитал Генштаб ВСУ.