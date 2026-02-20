Бразильцы сообщили о пользе темного шоколада для сердца

Эксперты из университета Марилии в Бразилии поведали о небывалой пользе темного шоколада. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что его умеренное употребление в пищу может быть связано с улучшением сердечнососудистых показателей, при этом он способен уменьшать риск жировой болезни печени.

По словам ученых, сердечнососудистые заболевания и метаболическая дисфункция печени связаны общими механизмами развития – хроническим воспалением, окислительным стрессом, нарушением обмена жиров и углеводов.

Добавляется, что растительные соединения в составе какао, прежде всего эпикатехин и катехины, способны влиять на эти процессы. Они повышают биодоступность оксида азота, улучшают функцию эндотелия – внутренней выстилки сосудов, а также снижают активность провоспалительных сигналов.

Во время клинических опытов умеренное употребление темного шоколада ассоциировалось с повышением уровня «хорошего» холестерина и снижением общего холестерина. Кроме этого информировалось о нормализации артериального давления, улучшении сосудистой функции, сокращении маркеров воспаления и повреждения клеток печени.

Акцентируется внимание на том, что большинство работ носили краткосрочный характер. При этом в них использовался темный шоколад с высоким содержанием какао и флаванолов, а не сладкие кондитерские изделия.

Резюмируется, что темный шоколад можно рассматривать как возможное дополнение к сбалансированному рациону.

